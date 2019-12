A partir de hoje as condições meteorológicas vão piorar. Para isso contribui a chegada da depressão Elsa, que vem diretamente dos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou nove distritos do norte e centro do país em aviso amarelo.

Para esta quarta-feira, o IPMA alerta para o vento forte, agitação marítima e chuva intensa, para além de trovoadas em quase todo o território. O estado do tempo deve melhorar na sexta-feira.