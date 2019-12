Mau tempo provoca "prejuízos avultados" em vacarias de Vila do Conde

Várias explorações agropecuárias dedicadas à produção de leite sofreram "avultados prejuízos" com o mau tempo que esta madrugadora afetou o concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, informou esta quinta-feira Associação dos Produtores de Leite de Portugal (APROLEP).

Carlos Neves, vice-presidente do organismo, afirmou à agência Lusa que meia dezena de explorações já reportaram estragos, mas que as informações "ainda continuam a chegar", falando num "cenário preocupante em alguns casos", embora sem danos para pessoas e animais.

"Há duas explorações, nas freguesias de Mindelo e Gião, com prejuízos bem avultados e outros menores, mas com telhas que foram arrancadas, muros derrubados e eucaliptos dobrados", disse Carlos Neves.

O vice-presidente da APROLEP disse ter já alertado a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte para a situação e pediu aos agricultores que tenham sido afetados para comunicar, ainda hoje, os prejuízos significativos que tenham sofrido.

"Sei que as explorações mais atingidas já tiveram visita de técnicos da Direção Regional da Agricultura que verificaram os estragos", partilhou Carlos Neves.

Uma dessas explorações pertence a Joaquim Ramos que, à agência Lusa, estimou que os estragos causados pelo temporal desta madrugada "sejam superiores a 100 mil euros".