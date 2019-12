Ao final da tarde desta quinta-feira, parte de um telhado soltou-se com o vento forte que se sentiu em Santarém. A vedação de uma escola também ficou danificada.

Há ainda danos no Instituto da Juventude, depois da queda de uma árvore de grande porte sobre o edifício. A queda de uma outra árvore obrigou ao corte do trânsito na saída do centro histórico da cidade.