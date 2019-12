Menos 30 mil militantes do PSD em condições de votar nas eleições de janeiro

Na corrida à liderança do PSD, há agora menos 30 mil militantes em condições de votar do que nas últimas eleições do partido, em 2018, quando Rui Rio venceu pedro Santana Lopes.

No último mês, o número de militantes sociais-democratas, com as quotas em dia, até duplicou, sendo agora 40 mil as pessoas que podem escolher o próximo presidente do PSD. Apesar deste aumento em relação a novembro, o número diminuiu significativamente quando comparado com as eleições de há dois anos, quando o universo total era de 70 mil.

Este ano foram aprovadas novas regras de pagamento de quotas, visto que Rui Rio afirmou que não queria "vigarices" na atualização deste pagamento.

Se nenhum dos três candidatos tiver mais de 50% dos votos, há uma segunda volta com os dois candidatos mais votados.