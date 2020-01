Aqui há gato: Ricardo Araújo Pereira troca TVI pela SIC. “Governo Sombra” toma posse dia 10

Autor: Nelson Marques/ Expresso

Ricardo Araújo Pereira é o mais recente reforço da SIC, confirmou ao Expresso o diretor de programação do canal, Daniel Oliveira. O humorista irá apresentar um novo programa de sátira política, cujos detalhes serão anunciados nas próximas semanas, e será acompanhado na mudança pelos três outros membros do “Governo Sombra” – Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares e Pedro Mexia –, programa que se estreia no novo canal no próximo dia 10, pouco depois da meia-noite.

A contratação de RAP é o segundo tiro no porta-aviões do rival de Queluz no espaço de um ano, depois de a chegada de Cristina Ferreira a Carnaxide ter dado um empurrão fundamental para que o canal da Impresa (a que também pertence o Expresso) terminasse o ano na liderança das audiências, algo que não acontecia há década e meia. Surge também numa altura de grande indefinição na TVI, envolvida no negócio de compra da Media Capital (que detém o canal) pela Cofina (dona do “Correio da Manhã”, CMTV e “Sábado”, entre outros títulos), transação que deverá estar concluída até ao final do primeiro trimestre deste ano.

É um regresso de Ricardo Araújo Pereira à SIC, onde começou em 2002, protagonizando sketches com José Diogo Quintela no programa “O Perfeito Anormal”, da SIC Radical. No ano seguinte, a dupla juntou-se a Tiago Dores e Miguel Góis, dando vida ao “Gato Fedorento” no mesmo canal. Em 2006, mudaram-se para a RTP, onde criaram outro formato satírico, “Diz Que É Uma Espécie de Magazine”. O coletivo de humoristas regressou à SIC em 2008, com a série “Zé Carlos”, e, em setembro do ano seguinte, durante a campanha para as eleições legislativas, protagonizaram no horário nobre do canal um programa diário intitulado “Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios”. Regressaram a Carnaxide quatro anos depois para um especial de 10 minutos, “A Solução”, que contou até com a participação do ator Steven Seagal. Desde 2014, Ricardo Araújo Pereira colaborava com a TVI em diferentes formatos, o último dos quais, “Gente Que Não Sabe Estar”, foi para o ar no ano passado.

Moderado por Carlos Vaz Marques e com as participações de Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia (colaborador do Expresso), o “Governo Sombra” é um programa de debate sobre a realidade em registo humorístico. Começou na antena da rádio TSF em 2008 e, desde 2012, era transmitido também pela TVI 24. Agora, chega à televisão generalista, na SIC.