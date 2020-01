Rui Rio alerta para o risco de impugnação das eleições diretas do PSD por causa da polémica com o número de militantes na Madeira.

O PSD Madeira diz que há 2500 militantes em condições de votar, mas a direção nacional insiste que só 104 cumprem requisitos.

À margem do lançamento de um livro, em Lisboa, o líder do PSD diz que ainda não foi informado pelos deputados do PSD Madeira de que se vão abster na votação do Orçamento do Estado.