As metas de Lisboa Capital Verde Europeia 2020

Lisboa Capital Verde Europeia 2020 arranca oficialmente no sábado, dia em que a capital portuguesa recebe o testemunho da cidade norueguesa de Oslo.

A plantação de 20 mil árvores - contribuindo para o objetivo de ter mais 100 mil árvores na cidade até 2021 -, a inauguração de espaços verdes e do Museu da Reciclagem, várias exposições e conferências, espetáculos e atividades com escolas e universidades integram o programa, disponível no portal lisboagreencapital2020.com.

O município de Lisboa pretende ser "uma cidade europeia de referência em 2030" ao nível da mobilidade e ambiciona atingir a neutralidade carbónica até 2050, tendo anunciado para esta década metas como a redução das viagens em automóvel de 57% para 33%, a diminuição de 60% das emissões de dióxido de carbono e a obtenção de uma potência fotovoltaica instalada de 100 megawatts.

A cerimónia oficial da abertura da Lisboa Capital Verde Europeia realiza-se no sábado às 15h00 no Parque Eduardo VII e conta com as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente da autarquia, Fernando Medina.

Os principais objetivos de Lisboa, Capital Verde Europeia em 2020

Energia e emissões

Redução de 60% nas emissões de dióxido de carbono até 2030.

Atingir a neutralidade carbónica até 2050.

Poupança energética: 60% de redução do consumo energético (30% nos edifícios municipais; 20% no consumo geral residencial e de serviços; 10% na indústria).

Iluminação pública: 67% de redução do consumo energético.

Energia solar: atingir os 103 megawatts de produção de energia solar fotovoltaica oriunda de painéis solares instalados em toda a cidade.

Erradicação da "pobreza energética" até 2050.

Conclusão de uma central fotovoltaica para abastecimento de frota elétrica da Carris.

Resíduos

Redução em 50% dos resíduos indiferenciados enviados para valorização energética até 2030 (reciclagem).

Implementar em toda a cidade até 2030 a recolha seletiva porta a porta de biorresíduos.

Atingir 50% de recolha seletiva de resíduos do total de resíduos produzidos até 2030 (atualmente a taxa de recolha seletiva é de 28%).

Atingir 60% na taxa de reciclagem e preparação para reutilização até 2030 (atualmente o valor é de 34,4%).

Redução da produção de resíduos per capita em 15% até 2030.

Mobilidade

410 novos autocarros de elevado desempenho ambiental até 2023.

Duplicação da frota de elétricos rápidos.

Mais 40% de oferta de transporte público rodoviário na Área Metropolitana de Lisboa.

Expansão da rede do Metropolitano e renovação da frota da Transtejo.

Infraestrutura ciclável que ligue toda a cidade.

Infraestrutura Verde e Biodiversidade

Mais 100 hectares de zonas verdes até 2021 (atualmente existem 250 hectares).

25% da cidade com espaços verdes até 2022.

Ter, até 2021, 90% da população do município a viver a menos de 300 metros de um espaço verde com pelo menos 2.000 metros quadrados.

Criação de sombras para combater as ondas de calor: plantação anual de 25 mil árvores e arbustos.

Resiliência à escassez de água: 75% de aumento da área de prados de sequeiro biodiversos.

Água