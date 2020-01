Marcelo aproveita Moçambique para "recarregar baterias" para eventual recandidatura

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se esta terça-feira satisfeito com o superávit previsto no Orçamento do Estado em 2020. Numa visita a Moçambique, onde foi recebido pelo Presidente reeleito, falou não só da situação económica do país, como também admitiu estar a recarregar baterias para apresentar uma eventual recandidatura.