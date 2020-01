Pai do jovem cabo-verdiano morto em Bragança "indignado" com atuação das autoridades

Joaquim Rodrigues, pai do estudante cabo-verdiano que morreu vítima de agressão em Bragança, afirmou que está "indignado" com a atuação das autoridades policiais, no que diz respeito à forma como a PSP lidou inicialmente com o caso.

