PSD escolhe hoje entre Rui Rio e Luís Montenegro

O PSD escolhe este sábado o próximo presidente do partido, na segunda volta das eleições diretas, que vai ser disputada entre Rui Rio e Luís Montenegro.

No sábado passado, os dois candidatos ficaram separados por mais de 2.400 votos. Rui Rio foi o mais votado, com 49,02%, e não chegou à maioria absoluta por pouco.



Montenegro diz que se perder as diretas volta à condição de militante base

As declarações do candidato às presidenciais do PSD em entrevista à SIC.

Rio diz que probabilidade de perder 2.ª volta é equivalente à de ganhar o totoloto

Está convencido de que Luís Montenegro não vai ocupar o gabinete do presidente na sede nacional do PSD.

O boicote do PSD Madeira à segunda volta das eleições

Miguel Albuquerque fala em votação de "brincadeira" mas recusa "guerras" com o PSD nacional.

Militantes do PSD da Guarda impedidos de votar

Secretariado Nacional do partido justificou-se com problemas nos CTT.