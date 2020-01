Debate parlamentar sobre morte assistida agendado para 20 de fevereiro

A Assembleia da República agendou esta quinta-feira, por consenso, o debate dos projetos do BE, PS, PAN e PEV sobre a despenalização da morte medicamente assistida, para o dia 20 de fevereiro

A eutanásia regressa, assim, ao debate no Parlamento no primeiro trimestre deste ano, como já tinha sido admitido em novembro por deputados dos partidos com projetos sobre esse tema polémico.

A discussão do Orçamento do Estado de 2021 ocupa grande parte da agenda parlamentar desde meados de dezembro até 6 de fevereiro, com a votação final global, havendo depois possibilidade de avançar para o debate da eutanásia.

Maiora dos médicos entende que eutanásia devia ser legalizada em Portuga