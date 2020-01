O Presidente da República diz que não faz sentido haver uma crise política no início da legislatura.

Confrontado com a hipótese de a aprovação da redução do IVA da eletricidade pôr em causa a estabilidade do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa defende que a legislatura deve seguir o seu curso e diz que continua convicto de que há condições para o Orçamento do Estado ser aprovado.