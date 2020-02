Nasceu um coala no zoológico de Lisboa

O Jardim Zoológico de Lisboa, que integra o Programa de Conservação in situ de Koalas, anunciou esta quarta-feira o nascimento, a 25 de julho de 2019, de uma pequena cria de coala. Com menos de 20 mm de comprimento e 0,5g de peso, migrou para a bolsa marsupial da sua progenitora, na qual permaneceu durante cerca de 7 meses e agora já pode ser vista no colo da mãe.

Numa altura em que a espécie está em declínio, o zoo considera que este nascimento "reforça a esperança na conservação" dos coalas.

Nos últimos meses, mais de 20% dos coalas do leste da Austrália morreram nos incêndios florestais. Para ajudar os animais afetados pelos incêndios, o Jardim Zoológico de Lisboa lançou uma campanha de angariação de fundos até março.

O Zoo de Lisboa colabora desde 1991 num projeto de conservação de coalas no parque nacional australiano de Blue Mountains, no estado de Nova Gales do Sul, em parceria com a Sociedade Zoológica de San Diego, dos Estados Unidos.