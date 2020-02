Bas Dost ouvido esta tarde por videoconferência no julgamento do ataque em Alcochete

Bas Dost, um dos jogadores que foi agredido no ataque à Academia de Alcochete, é ouvido esta tarde. O testemunho, a partir da Alemanha, será feito por videoconferência. Esta manhã, no Tribunal de Monsanto, é ouvido Tiago Neves. É um dos arguidos do processo e pediu para falar, como conta a repórter Nelma Serpa Pinto.