O Presidente da Republica repudia a decisão de Caracas de suspender os voos da TAP para a Venezuela e diz que é uma decisão injusta, inaceitável e totalmente incompreensivel"

As declarações de Marcelo estão em linha com a reação do Governo português. Augusto Santos Silva diz que vai contestar esta suspensão com todos os meios que estiverem ao seu alcance.