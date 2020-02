Cães do cavaleiro João Moura ainda não podem ser adotados

A associação de Palmela que recebeu nove dos 18 galgos subnutridos do cavaleiro João Moura diz que os cães estão a ser avaliados por um veterinário e que, por enquanto, ainda não se encontram para adoção, nem podem receber visitas.

Dezoito cães de raça galgo inglês foram encontrados doentes e com sinais de subnutrição após uma operação da GNR na propriedade do toureiro de 59 anos, em Monforte. Um dos cães não resistiu e acabou por morrer.

Através do Facebook, O Cantinho da Milú revelou que os animais estão a fazer análises, a ser vacinados, desparasitados e esterilizados.

A operação levada a cabo pelas autoridades aconteceu na tarde de quarta-feira e partiu de uma denúncia anónima, à qual se seguiu uma investigação do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR.

No mesmo dia, João Moura foi detido, por suspeitas de maus tratos a animais, para prestar declarações ao Ministério Público. Saiu em liberdade e fica a aguardar o desenvolvimento do inquérito com termo de identidade e residência.

O cavaleiro arrisca até dois anos de prisão por maus-tratos a animais.

João Moura nega maus-tratos a animais





À SIC, João Moura não quis reagir sobre esta caso à SIC, mas numa publicação tauromáquica disse que não tratou mal os animais, embora alguns estivessem magros.

Associação divulga vídeo dos cães

