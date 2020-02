SOS Animal quer que autoridades fiscalizem outros animais de João Moura

A organização não-governamental SOS Animal quer que as autoridades fiscalizem os outros animais presentes na herdade do cavaleiro João Moura. A PróToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia - afirmou que qualquer tentativa de ligação entre os alegados comportamentos de João Moura, com a tauromaquia, toureiros e aficionados é abusiva e de má-fé.