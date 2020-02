"Os animais para estas pessoas são coisas de que se servem"

Maria do Céu Sampaio, Presidente da Liga Portuguesa dos Animais, analisou esta sexta-feira, na Edição da Tarde da SIC Notícias, o caso dos cães subnutridos do cavaleiro João Moura. Considera que os animias foram neglicenciados e muito mal tratados, acrescentando que isto não foi uma questão de abandono por um ou dois dias.

A Presidente da organização condenou ainda o "ato de cobardia" do dono dos animais, por estar a colocar as culpas nos funcionários, bem como o argumento que tem sido usado das alegadas dificuldades económicas. A justiça deve agora agir em conformidade, considera Maria do Ceú Sampaio, pedindo que a sentença seja exemplar.