Autarca do Barreiro e PS de Setúbal não aceitam bloqueio ao aeroporto do Montijo

O PS de Setúbal considera inaceitável o parecer negativo das Câmaras da Moita e do Seixal à construção do novo aeroporto do Montijo. Diz que estes municípios, liderados pelo PCP, pretendem travar um projeto estruturante para o país

Isto porque o novo aeroporto só avança se reunir o parecer favorável de todas as autarquias envolvidas.