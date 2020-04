Hells Angels: Juiz Carlos Alexandre mantém diligências apesar das críticas dos advogados

Há um braço-de-ferro entre os advogados dos arguidos do caso Hells Angels e o juiz Carlos Alexandre, que decidiu manter as diligências.

Apesar da discordância de grande parte da defesa, o magistrado insiste em realizar a instrução do processo já a partir desta quarta-feira, tendo em conta que é um processo considerado urgente por ter um arguido preso.

Os advogados entendem que a presença de tantas pessoas na sala de audiências viola as regras de distanciamento impostas pelo estado de emergência.

O Ministério Público e o juiz consideram, no entanto, que no tribunal de Monsanto estão asseguradas todas as condições de segurança para a saúde pública.

Ainda assim, e ao que a SIC apurou, grande parte dos advogados não deverá comparecer amanhã.

O processo Hells Angels tem 89 arguidos acusados de associação criminosa, tentativa de homicídio, agressões e roubos.