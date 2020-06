A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou esta sexta-feira que a vandalização da estátua do padre António Vieira, em Lisboa, foi uma tentativa de "descredibilizar" o movimento antirracista que saiu à rua no seguimento a morte do norte-americano George Floyd.

"Não faço a mínima ideia de quem é que achou boa ideia fazer uma pichagem na estátua. Quem o fez, tenta descredibilizar o movimento antirracista, porque essa seria sempre a pior forma de lançar o debate."

