Três novos secretários de Estado na equipa do ministro das Finanças

O Presidente da República aprovou esta sexta-feira os novos secretários de Estado do Ministério das Finanças.

De acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República, as nomeações foram propostas pelo primeiro-ministro, António Costa, e aceites por Marcelo Rebelo de Sousa.

Para a equipa de João Leão, que substitui Mário Centeno como ministro das Finanças, entram Cláudia Joaquim para o Orçamento, João Nuno Mendes para as Finanças e Miguel Cruz para o Tesouro. De saída estão Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, e Álvaro Novo, secretário de Estado do Tesouro.

Outra mudança no Ministério das Finanças é a promoção de António Mendonça Mendes, atual secretário de Estado a "número dois" da equipa, como secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.

António Mendonça Mendes é o único membro da equipa do ministro cessante Mário Centeno que se mantém como secretário de Estado.

Nova equipa das Finanças toma posse na segunda-feira em "cerimónia restrita"

Os novos secretários de Estado do Orçamento tomarão posse na segunda-feira, juntamente com o novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, numa "cerimónia restrita".

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, irá dar posse aos governantes pelas 10:00, no Palácio de Belém, em Lisboa, "numa cerimónia restrita e sem outros convidados, dadas as atuais regras de saúde pública".

De secretário de Estado do Orçamento a ministro das Finanças: João Leão, o "artífice das cativações"

Sobe diretamente de Secretário de Estado do Orçamento para o novo cargo. João Leão é o novo ministro das Finanças.

Tem 46 anos e é doutorado em Economia pelo MIT, nos Estados Unidos. É apenas um dos pontos que tem em comum com Mário Centeno. A dupla formou-se ainda em 2015, quando desenharam juntos o programa económico do PS.

Toma posse na próxima segunda-feira.