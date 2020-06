Portugal com mais 7 mortes e mais 283 casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de mais 283 casos de Covid-19 em Portugal, um aumento de 0,8% em relação a ontem. Mais 7 pessoas morreram.

Desde o início da pandemia, Portugal totaliza 1512 mortes e 36.463 infeções.



Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos, com 14.622 casos confirmados, acima dos 14.407 casos totalizados até sexta-feira.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, com 17.066.

A região Centro contabiliza 3.868 casos confirmados, seguida pelo Algarve (393) e Alentejo (281).

Foi identificada "uma potencial cadeia de transmissão ativa de covid-19" no bairro piscatório da Marinha, em Espinho.

As cinco pessoas infetadas são mesma família e já estão em confinamento.

Quem vai treinar já pode usar os chuveiros, mas só se os balneários em questão assegurarem as condições de distanciamento físico, higienização e desinfeção.

A DGS diz que os 2 metros de distância têm de se manter e aconselha estes espaços a aumentarem a frequência de limpeza.

Além disso torna-se obrigatório assinalar de forma visível quais os cabides, cacifos e chuveiros ou cabines de duche que podem ser utilizados.

A pandemia matou mais de 422.851 pessoas e infetou mais de 7,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 TMG desta sexta-feira, baseado em dados oficiais.

De acordo com o balanço da agência noticiosa francesa, às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa) de hoje, 7.569.860 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 3.384.300 são considerados curados.

Contudo, alerta a AFP, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas os casos graves com internamento hospitalar, enquanto outros usam o teste como uma prioridade para o rastreamento e muitos estados pobres têm capacidade limitada de rastreamento.

Desde a contagem às 19:00 TMG de quinta-feira, 5.007 novas mortes e 131.826 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são o Brasil, com 1.239, os Estados Unidos (856) e o México (587).

Links úteis