Covid-19: Esquerda defende mais segurança nos transportes públicos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta terça-feira os representantes dos partidos com assento parlamentar no Palácio de Belém.

Os partidos concordam com o reforço das restrições aplicadas. No encontro, o Bloco de Esquerda e PCP disseram ao Presidente que concordam com o reforço das restrições na Área Metropolitana de Lisboa. Os partidos de esquerda defendem mais segurança para quem anda de transportes públicos e vive em habitações degradadas.

Esta quarta-feira, os partidos regressam ao Infarmed para ouvirem os especialistas em saúde pública e traçarem o retrato dos novos focos de infeção.

