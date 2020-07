O processo de desinfeção do lar de Reguengos de Monsaraz, onde surgiu o surto de Covid-19 que passou para a comunidade e já contaminou 131 habitantes, foi concluído.

A operação conduzida conduzida pelas Forças Armadas, realizada em duas fases, durou cerca de quatro horas.

A partir de agora a instituição vai proceder à limpeza do edifício, no entanto o lar vai receber algumas intervenções antes do regresso dos utentes.

Até ao momento foram registadas 16 vítimas mortais.

Veja também: