Parlamento prepara-se para acabar com debates quinzenais

Reúne-se esta tarde grupo de trabalho que está a analisar várias alterações ao regimento da Assembleia da república, entre elas duas propostas do PSD e PS para terminar com os debates quinzenais com o primeiro-ministro.

Há vários partidos contra a medida, vista como um ataque à democracia, no entanto os dois partidos políticos juntos, conseguem formar a maioria de dois terços necessária para mudar o regimento da Assembleia.

Rui Rio, líder do PSD, já afirmou ser de acordo com a medida, uma vez que o debate pode transformar-se num circo de pouca dignidade.

A votação final da medida ocorre no fim da próxima semana.

