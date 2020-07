Fim dos debates quinzenais. CDS fala em "golpe fatal" no Parlamento

O CDS diz que o fim dos debates quinzenais é um golpe fatal no funcionamento do Parlamento.

O deputado Telmo Correia considera que hoje é um dia histórico, no sentido negativo, porque a mudança aprovada pelo PS e PSD prejudicam a democracia.

Debates quinzenais passam a ser de dois em dois meses

PS e PSD aprovaram esta terça-feira, com votos contra dos restantes partidos, a alteração de regimento que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro e torna a sua presença obrigatória apenas de dois em dois meses.

Na votação indiciária realizada hoje no grupo de trabalho - e que terá de ser ratificada na Comissão de Assuntos Constitucionais e confirmada na quinta-feira em plenário -, PS e PSD votaram sozinhos a favor do artigo que cria um novo modelo de debates com o Governo.