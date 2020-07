Fim dos debates quinzenais: BE acusa PS e PSD de "secundarizar" o Parlamento

O Bloco de Esquerda acusa o PS e o PSD de quererem "secundarizar" o Parlamento, "ao diminuir o espaço de debate", com o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro e ao aumentar o número de assinaturas das petições para serem discutidas no hemiciclo.

Catarina Martins, líder do partido, considera que "num momento de crise", "(...) a alternativa e o debate tornam-se imprescindíveis", e alerta para o "erro" que ainda está a tempo de ser corrigido.

