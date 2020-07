Chamas aproximam-se de casas em aldeia de Oleiros 

Quase 900 bombeiros, acompanhados de 270 veículos, estão a combater as chamas em Oleiros, no distrito de Castelo Branco.

O repórter Bruno de Castro Ferreira adianta que as chamas estão a chegar à localidade de Ribeira de Isna e que mais 100 operacionais vão reforçar o combate ao fogo. O dispositivo deve continuar no terreno até quarta-feira.

O incêndio em Oleiros já fez sete feridos, incluindo um civil.

As imagens do local onde o veículo dos bombeiros se despistou

A SIC captou imagens exclusivas do local onde um veículo dos bombeiros se despistou, no sábado, na Serra do Muradal, depois de ter saído da estrada principal quando seguia a caminho do combate às chamas, em Oleiros.

O vídeo mostra que o veículo está imobilizado numa fenda da serra, partido em dois. Trata-se de uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova.

Ao despistar-se, saiu da estrada e caiu por uma encosta da serra ao longo de 200 metros com cinco bombeiros no interior. As imagens captadas por drone mostram as marcas que deixou na terra da encosta, por onde caiu, desgovernado.

O acidente fez uma vítima mortal, um jovem bombeiro de 21 anos, e quatro feridos, dois com gravidade.