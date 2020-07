Governo proíbe trabalhos rurais até terça-feira  

Os trabalhos rurais estão proibidos em todo o território nacional até às 24 horas de terça-feira.

A decisão foi anunciada este domingo pelo ministro da Administração Interna, depois de ter estado reunido várias horas com elementos da Proteção Civil.

Eduardo Cabrita disse ainda que os incêndios registados nos últimos dias se devem a atividades evitáveis:

"Temos verificado mais uma vez nos últimos dias que grande parte dos incêndios são evitáveis. Nesta semana, o incêndio de Vale de Cambra começou com um churrasco, incêndio de Vila Flor no sábado começou com trabalhos agrícolas, outros incêndios também fruto de atividades absolutamente evitáveis."

Nesse sentido, foi determinado que serão "proibidos todos os trabalhos em espaço rural, exceto os de combate a incêndios florestais e a garantia da alimentação dos animais, pelo menos até às 24:00 da próxima terça-feira".

Mais de 50 concelhos em risco máximo de incêndio

Mais de 50 concelhos do interior Norte, do Centro, Alentejo e Algarve estão este domingo em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, em risco máximo estão 54 municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.