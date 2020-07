Incêndio deflagrado em Oleiros. "Pode envolver mobilização do dispositivo até terça ou quarta-feira"

O ministro da Administração Interna revelou que incêndio deflagrado em Oleiros e que se alastrou para Proença-a-Nova e para a Sertã "pode envolver mobilização do dispositivo até terça ou quarta-feira".

É um "incêndio de grande complexidade" e as condições meteorológicas não estão a ajudar no combate às chamas. Preveem-se temperaturas até aos 43.ºC, ventos fortes e níveis de humidade muito baixos.

Mais de 700 bombeiros, 14 meios aéreos e oito máquinas de rasto combatem as chamas em Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã.

Eduardo Cabrita afirmou que estão proibidos todos os trabalhos em espaço rural, exceto os de combate a incêndios e os trabalhados de alimentação dos animais, pelo menos ate às 24 horas de terça-feira.

"Nos últimos dias, grande parte dos incêndios seriam evitáveis".

O mês de julho regista uma média de 120 incêndios por dia.

Segundo o ministro, quase dois terços dos municípios do continente vão estar a partir de amanhã no nível máximo ou muito elevado de risco de incêndio.

BOMBEIROS MORREU

Um bombeiro de 21 anos morreu este sábado após o despiste de uma viatura de socorro, na Sertã, que fez ainda quatro feridos, um deles em estado grave.

Trata-se do bombeiro que estava desaparecido.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PRIMEIRO-MINISTRO E O MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA REAGIRAM À MORTE





No site oficial da presidência da República, Marcelo prestou as condolências à corporação e aos familiares da vítima.

Numa nota, António Costa diz que foi com pesar que recebeu a notícia da morte de Diogo Dias e desejou as rápidas melhoras aos bombeiros feridos. O primeiro-ministro agradeceu a todos os que continuam empenhados no combate aos incêndios.

O ministério da Administração Interna usou o twitter para enviar os sentimentos à família, amigos e aos bombeiros de Proença-a-Nova.