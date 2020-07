Incêndio em Oleiros longe de estar controlado

O incêndio que lavra desde a tarde de ontem em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, está longe de estar controlado. As chamas chegaram a outros dois concelhos: Sertã e Proença-a-Nova.

O incêndio mobiliza nesta altura mais de 700 operacionais e 14 meios aéreos.

BOMBEIROS MORREU

Um bombeiro de 21 anos morreu este sábado após o despiste de uma viatura de socorro, na Sertã, que fez ainda quatro feridos, um deles em estado grave.

Era de uma coorporação de Proença-a-Nova o bombeiro que perdeu a vida.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PRIMEIRO-MINISTRO E O MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA REAGIRAM À MORTE





No site oficial da presidência da República, Marcelo prestou as condolências à corporação e aos familiares da vítima.

Numa nota, António Costa diz que foi com pesar que recebeu a notícia da morte de Diogo Dias e desejou as rápidas melhoras aos bombeiros feridos. O primeiro-ministro agradeceu a todos os que continuam empenhados no combate aos incêndios.

O ministério da Administração Interna usou o twitter para enviar os sentimentos à família, amigos e aos bombeiros de Proença-a-Nova.

"Neste sábado, vivemos mais um momento de pesar, com a morte do bombeiro Diogo Dias, do Corpo de Bombeiros de Proença-a-Nova, vítima de um acidente de viação durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros."

Num comunicado a que a SIC teve acesso, o ministro Eduardo Cabrita enviou os pêsames à família, amigos e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova.

O ministro deixou também uma mensagem aos bombeiros feridos no mesmo acidente.

"Nunca será demais recordar e reafirmar a forma empenhada, altruísta e profissional com que todos os dias milhares de bombeiros integram este esforço nacional da defesa da floresta contra incêndios."