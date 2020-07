Incêndio em Oleiros continua em fase de resolução. Oito meios áreos e 675 operacionais no terreno

O incêndio que lavra desde sábado no concelho de Oleiros e se estendeu aos municípios de Proença-a-Nova e Sertã, no distrito de Castelo Branco, continua em fase de "resolução", segundo fonte da proteção civil.

" [O incêndio] continua em resolução", disse à agência Lusa, pelas 11:00, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a fonte, no local encontram-se 675 operacionais, auxiliados por 205 veículos e oito meios aéreos. O perímetro do fogo "tem muitos pontos quentes" que continuam a merecer a atenção dos meios no terreno, rematou a fonte do CDOS.

O incêndio foi dominado pelas 08:00 de segunda-feira e, segundo um primeiro balanço ainda por confirmar, terão ardido cerca de seis mil hectares, anunciou a proteção civil.

"O incêndio que teve início na tarde de sábado, a esta hora, está dominado. Ainda assim, todo o efetivo mobilizado está no terreno em trabalhos de consolidação", afirmou, na segunda-feira de manhã, numa conferência de imprensa, o comandante operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa.

A Proteção Civil fala em cerca de seis mil hectares de floresta ardida e, ainda que o fogo não tenha atingido nenhuma habitação, muitos moradores dos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã perderam as produções agrícolas.