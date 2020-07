Morreu bombeiro que ficou ferido no incêndio de Castro Verde

Um dos bombeiros que ficou ferido no incêndio em Castro Verde, a 13 de julho, morreu esta quinta-feira.

A notícia da morte do bombeiro Carlos Carvalho foi avançada pela Corporação de Bombeiros de Cuba através do Facebook.

"Após uma prolongada luta pela vida que nos fez acreditar que fosse possível continuarmos com o Carlos junto de nós, infelizmente chegou o momento que nunca desejámos", pode ler-se na publicação.

Cinco bombeiros ficaram feridos no incêndio em Castro Verde

Um incêndio de "grandes dimensões" deflagrou no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, no dia 13 de julho durante a tarde, e obrigou ao corte da EN 2.

O fogo foi dominado já de madrugada, pelas 02:00, tendo o vento sido um dos grandes inimigos dos bombeiros.

No combate às chamas ficaram feridos cinco bombeiros, dois deles com gravidade, ambos da corporação de Cuba. Foram transportados de helicóptero um para o Hospital de Santa Maria e o outro para o Hospital de São José.

Carlos Carvalho, um dos feridos graves, não resistiu e acabou por falecer esta quinta-feira no Hospital de Santa Maria.

Fardas de bombeiros estão velhas e sem condições de segurança

Dezenas de corporações de bombeiros estão a usar fardas que já não protegem totalmente.

É o caso dos bombeiros feridos no incêndio em Castro Verde que usavam equipamentos com mais de cinco anos. O Governo tem prometido material, mas várias corporações continuam à espera.