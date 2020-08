Deputadas do BE ameaçadas em e-mail enviado à SOS Racismo apresentam queixa ao MP

As deputadas do Bloco de Esquerda Beatriz Dias e Mariana Mortágua vão apresentar queixa ao Ministério Público (MP) na sequência de ameaças recebidas num e-mail dirigido à associação SOS Racismo, confirmou à Lusa fonte do partido.

"O Bloco deu imediatamente conhecimento [do 'e-mail'] à PJ [Polícia Judiciária], as duas deputadas do Bloco irão apresentar queixa ao Ministério Público", disse à Lusa fonte oficial do BE.

Os visados

As deputadas do Bloco de Esquerda visadas no e-mail são Beatriz Gomes Dias e Mariana Mortágua, mas a deputada não inscrita (ex-Livre) Joacine Katar Moreira também é visada, tal como o dirigente do SOS Racismo Mamadou Ba e Jonathan Costa, da Frente Unitária Anti-Fascista, entre 10 cidadãos.

"Informamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e antirracistas incluídos nesta lista, para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português", lê-se no 'e-mail' em causa, a que a Lusa teve acesso.

Na mensagem eletrónica refere-se que se o prazo for ultrapassado "medidas serão tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português", e que "o mês de agosto será o mês do reerguer nacionalista".

SIC apurou que mensagem é assinada pela Nova Resistência Nacional

Ao que a SIC apurou, o e-mail é assinado pela Nova Resistência Nacional, um movimento anónimo que no passado sábado se manifestou junto à sede da SOS Racismo com roupas pretas e tochas na mão.

O endereço terá sido criado num site de e-mails temporários.

Membros da SOS Racismo foram ouvidos na sede da PJ

Mamadou Ba esteve esta quarta-feira a prestar declarações na Polícia Judiciária (PJ).

Em declarações à RTP, junto à sede da PJ, em Lisboa, Mamadou Ba disse que ele próprio e outras pessoas receberam um 'e-mail' na terça-feira a dar um prazo de 48 horas para abandonarem o país, senão corriam risco de vida.