BE rejeita novos acordos com PS enquanto não for cumprido Orçamento de Estado de 2020

O Bloco de Esquerda rejeita novos acordos com o Partido Socialista enquanto não forem cumpridas todas as medidas aprovadas no Orçamento do Estado de 2020.

Catarina Martins dá como exemplo a contratação de mais profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde, ou o fim do fator de sustentabilidade para as profissões de desgaste rápido.