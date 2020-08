Escolas vão ter guia de apoio para casos de Covid-19

As escolas vão ter um guia de apoio no caso de surgirem infeções no regresso presencial do próximo ano letivo.

O documento que está a ser preparado pela Direção-Geral da Saúde pretende ajudar na avaliação do risco e na definição das medidas tomadas em casos positivos.

Quando se justifique serão ativados os mecanismos adequados para minimizar cadeias de transmissão.

Graça Freitas reforça que as regras do Ministério da Educação vão ao encontro das definidas pela DGS e permitem a maior normalidade possível.

Quanto às atividades extracurriculares do Desporto Escolar a diretora geral da saúde em conferência de imprensa explicou que está em fase de conclusão um documento sobre a prática de modalidades desportivas.

Regresso às aulas. Quase mil trabalhadores não docentes vão renovar contratos