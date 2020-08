Ano letivo e as perguntas sem resposta

A duas semanas do início do ano letivo, ainda são muitas as perguntas sem resposta, como é o caso das aulas de Educação Física e dos alunos e professores que integram grupos de risco.

Os diretores das escolas e os pais pedem mais informação ao Governo e até Marcelo Rebelo de Sousa já reforçou o apelo, ao pedir esta segunda-feira mais explicações sobre o início das aulas.

O presidente da Conferenção Nacional das Associações de Pais, Jorge Assunção, questiona se o Governo ponderar colocar os professores que pertencem a grupos de risco de baixa ou em teletrabalho.