Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta segunda-feira que as normas sanitárias para o regresso às aulas têm que ser explicadas à sociedade portuguesa.

De visita ao distrito de Faro, o Presidente da República considera que as dúvidas de pais, professores e alunos têm que ser esclarecidas o mais rápido possível.

Em relação a um possível recandidatura à Presidência da República, Marcelo diz que está mais focado nos problemas do presente e que haverá de pensar no assunto no futuro.