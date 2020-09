Regresso às aulas. Ministra afirma que "famílias devem estar descansadas"

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que as escolas estão preparadas para o novo ano letivo e que já têm orientações necessárias para combater a pandemia da covid-19.

De acordo com o Executivo, já foi enviado um conjunto de orientações às escolas, nomeadamente, sobre os planos de contingência a realizar, sobre a organização do espaço, sobre as concentrações de alunos e até sobre os procedimentos relativos aos espaços de refeições.

Disse ainda que os encarregados de educação devem estar descansados e confiar nas capacidades dos estabelecimentos de ensino.

