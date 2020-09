Liderança do PCP. Jerónimo de Sousa quer continuar "até poder"

Jerónimo de Sousa garante que está disponível para continuar na liderança do PCP. Aos 73 anos, o último resistente da Assembleia Constituinte está pronto para continuar, 15 anos depois de ter sucedido a Carlos Carvalhas na liderança do partido.

Ao segundo dia da Festa do Avante!, Jerónimo de Sousa criticou ainda a campanha violenta contra a realização do evento e desafiou o Presidente da República a fazer uma visita à Quinta da Atalaia, no Seixal.

Jerónimo certificou-se de que as regras no Avante! estavam a ser cumpridas, mas não esteve presente no evento que juntou o maior número de pessoas.

O espaço da Festa do Livro foi pequeno para receber todos os que quiseram ouvir o debate "Escrita em Luta - Humor e Politica", com Margarida Botelho e Ricardo Araújo Pereira. O público improvisou e a plateia estendeu se para fora dos limites delineados pela organização.