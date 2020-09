Ângelo Rodrigues assume tratamento hormonal em casa: "Foi de uma ignorância atroz"

Ângelo Rodrigues - Toda a História estreou este domingo, dia 13, na SIC. Num documentário que cobriu toda a recuperação, as suas confissões, o reencontro com os colegas e vontade de fazer o Telefilme: Golpe de Sorte - Um Conto de Natal, o ator revelou na primeira pessoa toda a verdade sobre a fase mais traumática da sua vida. Ângelo Rodrigues correu risco de vida depois de uma infeção que o deixou dois meses no Hospital Garcia de Orta. O ator foi submetido a oito cirurgias.

Ângelo Rodrigues conta que tudo começou quando estava a viver no Rio de Janeiro, Brasil, e se apercebeu que a sua carreira não estava no ponto que queria. A insatisfação levou a que sentisse apatia, falta de concentração, sentimentos depressivos numa realidade que definiu como "angústia existencial".