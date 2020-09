Covid19: Governo cria linha telefónica disponível 24 horas para apoio a lares

O Governo vai criar uma linha telefónica de apoio de apoio aos lares a funcionar 24 horas por dia e avançar com testagem a covid-19 de trabalhadores por níveis de risco, anunciou hoje o Governo.

O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que está a ser ouvida no Parlamento, juntamente com a ministra da Saúde, Marta Temido, sobre os surtos de covid-19 nos lares de idosos.

Na sua intervenção, a ministra do Trabalho anunciou que está previsto um reforço das 18 brigadas de prevenção espalhadas por todos os distritos do país, a criação de uma linha telefónica de apoio aos lares que irá funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana, além de testagem de trabalhadores com critérios de níveis de risco.

As duas responsáveis afirmaram que tem havido um acompanhamento da situação nos lares desde março, foram implementadas as medidas necessárias para uma situação que apanhou todos desprevenidos e que não é verdade que estejam a "correr atras do prejuízo".

