Homicídio de Rosalina Ribeiro. "Reconstituição de toda a prova é uma das dificuldades" 

Luís Garriapa, editor de Sociedade da SIC, e o advogado Henrique Salinas estiveram esta quinta-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para analisar o processo que acusa Duarte Lima do homicídio de Rosalina Ribeiro.

Duarte Lima pode vir a ser julgado por homicídio em Portugal

Rosalina foi morta a tiro e o corpo abandonado sem qualquer identificação.

Duarte Lima contactou as autoridades brasileiras para informar que esteve com a vítima na noite do crime e garante que a deixou numa pousada. As provas validadas pela polícia acabaram por fazer do advogado o principal e único suspeito.

Duarte Lima encontra-se há um ano a cumprir uma pena de 6 anos, na prisão da Carregueira, por burla e branqueamento de capitais. Caso seja julgado em Portugal poderá ser condenado, no máximo, a 25 anos.