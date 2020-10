Marcelo vacinado contra a gripe

A segunda fase da vacinação contra a gripe sazonal começa esta segunda-feira, com o alargamento a doentes crónicos e a pessoas com 65 anos ou mais. O Presidente da República foi vacinado esta manhã, na Unidade de Saúde Familiar Descobertas, que se situa na zona de Belém, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa tem 71 anos. Estava acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido com quem tem reunião marcada no Palácio de Belém. Esta é a primeira de várias reuniões que o chefe de Estado marcou com representantes do setor da Saúde.



Depois de ser vacinado, Marcelo lançou um apelo à vacinação generalizada, sobretudo de quem pertence aos chamados grupos de risco. O Presidente da República voltou a agradecer e a elogiar o trabalho dos profissionais de saúde.

