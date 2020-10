Aviso de agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a situação geral do estado do tempo par a orla marítima referente ao arquipélago da Madeira.

Agitação marítima forte, vento forte e má visibilidade são as previsões do IPMA.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que as embarcações fiquem nos portos de abrigo.

O climatologista Mário Marques prevê que o pico da depressão Bárbara em Portugal continental ocorra nas próximas horas, entre as 10.00 e as 14:00.

Lisboa, Leiria, Santarém, Setúbal e Coimbra vão ser os primeiros distritos a sentir os efeitos da passagem da depressão que traz vento forte e precipitação intensa.

Em entrevista à SIC Notícias, Mário Marques disse que este tipo de condições meteorológicas é normal acontecer no outono.

A melhoria do tempo está prevista para o fim da tarde. No início da noite, os efeitos da depressão já se não farão sentir.

MAIS DE 500 OCORRÊNCIAS, EM ESPECIAL NO DISTRITO DE LISBOA

A Proteção Civil registou 510 ocorrências em Portugal continental na segunda-feira, na sequência da passagem da depressão Bárbara, com Lisboa a ser o distrito mais afetado pelo mau tempo.

O distrito de Lisboa é o mais afetado pelo mau tempo, com 171 ocorrências do total contabilizado, seguido pelo de Setúbal (67), Coimbra e Guarda (ambas com 37), Leiria e Santarém (ambas com 36).

"Estes seis distritos totalizaram 75% da atividade registada no território" continental, referiu a mesma fonte, acrescentando que "não há registo de vítimas".

Os únicos danos que houve foram, por exemplo, caves ou garagens inundadas, especificou a Proteção Civil.