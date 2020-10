A vacinação contra a gripe já chegou às aldeias de Trás-os-Montes.

As equipas de enfermeiros ao irem até as aldeias evitam que os idosos se desloquem ao centro de saúde em tempo de pandemia.

Até ao final do mês, a Unidade de saúde do Nordeste pretende levar a vacina da gripe a todas as aldeias do distrito de Bragança.

