Sindicato de enfermeiros mantém greve de cinco dias apesar da pandemia

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) avançou esta sexta-feira que vai manter a greve marcada entre os dias 09 e 13 de novembro, apesar da pandemia de covid-19 estarem em níveis máximos em Portugal.

"Mantemos a intenção da greve, obviamente que vai haver constrangimentos, mas pretendemos que sejam os mais limitados possíveis, nomeadamente no combate à pandemia de covid-19", disse aos jornalistas Jorge Correia, do Sindepor, no final de uma audiência com o Presidente da República.