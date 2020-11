Rui Rio acredita estar mais próximo de ser primeiro-ministro

O líder do PSD defende que há divisões dentro do Governo e do próprio grupo parlamentar.

Em entrevista à TVI, Rio Rio disse acreditar que a atual legislatura do executivo pode não chegar ao fim, em 2023.

"Não me parece fácil que a legislatura vá até ao fim, da maneira como estou a ver o relacionamento na geringonça, da maneira como o PS reagiu a esta situação nos Açores", afirmou.

Disse também que está mais próximo de ser primeiro-ministro.