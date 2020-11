Os "óscares" do turismo estão atribuídos e há destinos portugueses entre os vencedores

As regiões da Madeira, Lisboa e Algarve venceram, nas categorias melhor destino insular, melhor 'city break' e melhor destino de praia, os World Travel Awards 2020, segundo um comunicado do Ministério da Economia.

"A Madeira continua a ser o melhor destino insular do mundo, na edição de 2020 dos World Travel Awards, que distinguiu também Lisboa como melhor destino 'city break' do mundo e o Algarve, como o melhor destino de praia do mundo", lê-se na mesma nota.

"Vencendo todos os constrangimentos, preservamos a reputação e a notoriedade dos nossos destinos" disse a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, citada no comunicado.

Segundo a governante, estes galardões são um sinal de que Portugal mostrou ao mundo que é "um país seguro, pronto para a todos receber, quando assim for possível".

Os "óscares" do turismo

Os World Travel Awards, considerados os 'óscares' do turismo, são "atribuídos anualmente, desde 1993, pelos profissionais do setor a uma escala mundial, distinguindo o trabalho desenvolvido na indústria turística de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo", recordou o Governo.

Além destas regiões, Portugal venceu prémios em várias outras categorias, segundo revelou a tutela: